LSE wijst bod Hongkongse beurs af

Londen - London Stock Exchange (LSE) heeft een overnamebod van zijn Honkongse branchegenoot afgewezen. Het bestuur van de Britse beursuitbater stemde unaniem tegen de toenadering van Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). LSE ziet ook geen aanleiding om in gesprek te gaan en benadrukt zijn samenwerking met de beurs in Shanghai.