AEX op winst aangevuurd door koersknal Arcelor

De AEX-index opende 1,1% hoger bij 546,7 punten. De AMX stond toen 1,1% in de plus bij 794,9 punten. In Nederland nam het producentenvertrouwen in september, voor de vijfde maand op rij, verder toe.

Voor met name de horeca en andere dienstverleners komen mogelijk nieuwe beperkingen: het advies van het Outbreak Management Team aan het kabinet is een mondkapjesplicht voor drukke openbare gelegenheden nu het aantal coronabesmettingen oploopt.

De Britse FTSE steeg met 1,5%, de Duitse DAX met 2% en de Franse CAC-40 werd 1,5% duurder.

In Azië ging de Japanse Nikkei met ruim 1,3% winst de handel uit. De Hangseng koerste met 1% winst, Shanghai hield een fractie verlies.

Futures voor beurzen in New York, die vrijdag met stevige winst sloten, wezen op een hogere opening van rond 0,7%. Beleggers staan er aan de vooravond van de eerste ronde van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De euro bleef vlak bij $1,16. Brentolie daalde 0,8% in waarde tot $41,60 per vat.

Staal leidt opmars

De grootste staalmaker ArcelorMittal won 8% en leidde de AEX. Het verkocht het onderdeel ArcelorMittal USA aan de Amerikaanse staalproducent Cleveland-Cliffs tegen $1,4 miljard. In combinatie met de verkoop begint ArcelorMittal een aandeleninkoopprogramma met een omvang van $500 miljoen.

Bekijk ook: Staalreus ArcelorMittal stoot Amerikaanse tak af

Biotechbedrijf Galapagos (+4%) kreeg ook van de Europese Commissie groen licht voor zijn filgotinib, kort na de toestemming die Japan gaf voor het op de markt brengen van filgotinib.

Financiële instellingen stonden op winst. ING steeg met 3,5%, NN Group dikte met 3,4% aan en ASR won 2,5%.

Bekijk ook: Chinees Ping An vergroot belang in HSBC

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield steeg met nog een 3,9%.

Zwaagewicht Shell werd 1,7% duurder.

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen veerde ASML na aanvankelijk verlies terug (+0,3%) op de nieuwe handelsbeperking die Washington oplegde aan zijn klant, de grootste Chinese chipfabrikant SMIC. ASMI won 0,8%.

Bekijk ook: VS beperken handel grootste Chinese chipmaker SMIC

Bij de middelgrote fondsen meldde fitnessketen Basic-Fit (-0,7%) in beroep te gaan tegen de gedwongen sluiting van 148 sportscholen in Parijs, Bordeaux en Marseille.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties leidde de index met 4%.

Kiadis Pharma (+1,8%) ging een samenwerking aan met de Amerikaanse bloedbank Gulf Coast Regional Blood Center.

Bekijk ook: Kiadis werkt samen met Amerikaanse bloedbank

Oranjewoud, moederconcern van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea, meldde over de eerste jaarhelft een nettoverlies van €10,5 miljoen. Naast stikstof- en PFAS-problemen had ook de coronapandemie "beperkte gevolgen" voor Oranjewoud, aldus het bedrijf. De koers bewoog nauwelijks.

Meer relevant financieel nieuws gratis in je mail? Meld je hier aan.