AEX springt soepel over horde van 550 punten

De AEX-index schoot rond kwart voor vier 1,9% omhoog naar 551,2 punten. De AMX stond 1,8% in de plus bij 800,4 punten. De agenda is vrijwel leeg. In Nederland nam het producentenvertrouwen in september, voor de vijfde maand op rij, verder toe.

De Britse FTSE 100-index liep 2% op, de Duitse DAX was nog beter in vorm met 2,8% met dank aan de grote animo bij Deutsche Bank en de Franse CAC-40 werd 2,2% duurder.

Deze week vervolgt het Brexit-overleg. Nu Downing Street 10 onderdelen uit de overeenkomst wil schrappen, worden harde onderhandelingen verwacht. Het Britse pond liep echter flink op vanwege de hoop dat het Verenigd Koninkrijk dat een harde Brexitdeal nog wordt voorkomen.

Volgens Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, hebben beleggers de terughoudendheid van de voorbije week weer van zich afgegooid ondanks dat Trump de druk op China verder heeft opgevoerd en nieuwe lockdowns in het verschiet liggen om de oplopende coronabesmettingen in te dammen. „Er is vertrouwen dat een correctie op de aandelenmarkten veel minder diep zal zijn dan in maart vanwege de omvangrijke stimulering vanuit overheden en centrale bankiers. Daarnaast lijkt China sterker uit de coronacrisis te komen en profiteren veel bedrijven van de structurele trend bij consumenten om online aankopen te doen.”

Van de Groep voorziet dat de verkiezingsstrijd tussen president Donakd Trump en de Democratische kandidaat Joe Biden de gemoederen bezig blijft houden. „Zo hebben de Republikeinen en de Democraten alleen deze week nog de tijd om een deal te sluiten over nieuwe coronasteun. Daarna kan het pas weer in november. Verder zie je de volatiliteit al toenemen bij de optiehandel na de Amerikaanse verkiezingen.”

"Angst tweede coronagolf"

Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen, benadrukt dat de mooie start van de handelsweek in Amsterdam werd aangejaagd door de opgewektheid op Wall Street afgelopen vrijdag. Hij wijst er op dat vooral techfondsen in de VS daarbij de kar trokken. „Met de angst voor een tweede coronagolf is tech weer in de belangstelling gekomen mede vanwege de sterke balansen waardoor bedrijven in deze sector niet snel in de financiële problemen zullen komen.”

Staal leidt opmars

In de AEX voerde staalmaker ArcelorMittal de lange lijst met winnaars aan met een koerssprong van 9% tot €11,22. De verkoop van ArcelorMittal USA aan staalproducent Cleveland-Cliffs tegen $1,4 miljard viel in goede aarde bij beleggers. Arcelor sloot een uitstekende deal, zo loven ING-analisten zowel koopsom als de balansversterking. ING heeft een koopadvies staan van €18,00.

Bekijk ook: Staalreus ArcelorMittal stoot Amerikaanse tak af

Galapagos (+4,6%) zat ook in de lift. Het biotechbedrijf kreeg ook van de Europese Commissie groen licht voor zijn filgotinib, kort na de toestemming die Japan gaf. KBC verhoogde zijn koersdoel een fractie tot €145,00 bij een gehandhaafd koopadvies. Volgens Versteeg bestond er bij beleggers de vrees dat het rode licht in Amerika voor het medicijn ook een rol zou gaan spelen voor de goedkeuring in Europa.

Financiële instellingen deden eveneens goede zaken. Aegon steeg 6,2%, ING koerste 4% hoger. ABN werd 4,4% meer waard. Het enthousiasme bij beleggers over de grotere deelname van de Chinese verzekeraar Ping An in de Britse branchegenoot HSBC gaf daarbij steun. Ondanks de mooie herstelbeweging houdt Versteeg een slag om de arm over de komende prestaties in deze sector. „Een verdere consolidatie bij Europese banken is een moeilijk verhaal.”

Bekijk ook: Chinees Ping An vergroot belang in HSBC

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield kreeg er 4,3% bij. Maaltijdenbezorger Just Eat TakeAway dikte 1,7% aan. Zijn aandeelhouders werden door stemadviesbureau voor institutionele beleggers Glass Lewis en ISS geadviseerd om voor de overname van GrubHub te stemmen.

Zwaagewicht Shell kon 0,9% bijschrijven.

Bekijk ook: VS beperken handel grootste Chinese chipmaker SMIC

Bij de middelgrote fondsen meldde fitnessketen Basic-Fit (+0,3%) in beroep te gaan tegen de gedwongen sluiting van 148 sportscholen in Parijs, Bordeaux en Marseille. Al ingeprijsd, zo reageerde KBC Securities op het bericht.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties leidde deze index met een vooruitgang van 6,5%. Pharming won 5,3%.

Bekijk ook: Kiadis werkt samen met Amerikaanse bloedbank

’Coronaklussers’ gaven de producent van aluminium ladders Alumexx 40% omzetstijging tot €1,6 miljoen. Alumexx groeide vooral in Nederland hard: +62%. Het aandeel steeg 2,5%.

Meer relevant financieel nieuws gratis in je mail? Meld je hier aan.