Arcelor knalt omhoog op winstgevend Damrak

Jacques van den Broek, CEO en Chair van de Executive Board Randstad N.V., werd ontvangen door Simone Huis in ‘t Veld, CEO Euronext Amsterdam, ter viering van het 60-jarig bestaan van Randstad N.V. In de afgelopen 60 jaar is Randstad uitgegroeid van startup tot grootste hr-dienstverlener wereldwijd. Tevens staat Randstad 30 jaar genoteerd op Euronext Amsterdam.

