Topbankier Ralph Hamers incasseert bonus van €10 miljoen

Dat is opvallend want de totale uitgaven aan bonussen daalde bij UBS op jaarbasis van €3,5 miljard naar €3,1 miljard. Dat is 10% minder.

„De raad van bestuur erkent dat Ralph Hamers UBS met succes heeft geleid in een jaar vol uitdagingen”, zo valt te lezen in het jaarverslag van de Zwitserse bank. „Dat heeft goede financiële resultaten opgeleverd ondanks forse tegenwind door geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen.” De grootste bank van Zwitserland profiteerde onder meer van een uitstroom van klanten bij Credit Suisse. Die concurrent kampt met een reeks schandalen.

ING

Hamers verdient veel meer dan hij in Nederland deed bij ING. Daar kreeg hij ’slechts’ €2,5 miljoen per jaar.

In 2018 ontstond er veel ophef toen de raad van commissarissen van ING zijn beloning flink wilde opschroeven naar €3 miljoen. Dat was volgens de Nederlandse bank nodig om het salaris ’concurrerend’ en ’marktconform’ te houden. Na felle reacties uit de politiek en de samenleving zag de bank af van de loonsverhoging voor Hamers. Nu verdient de topbankier bijna vijf keer zoveel.

Hamers stapte in 2020 over van ING naar het Zwitserse UBS. Sinds hij de leiding in handen heeft is de beurswaarde van de bank met ongeveer 75% gestegen. Volgens de Financial Times is Hamers de best verdienende bankier van Europa.