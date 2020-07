Bewakingsrobot Sam gaat corona met uv-c-licht te lijf

Tests moeten de werking van uv-c-licht aantonen. Ⓒ eigen foto

Haarlem - Uv-c-licht wordt in de land- en tuinbouw en waterzuivering al jaren gebruikt om virussen en andere ziektekiemen te doden. Maar voordat ook ziekenhuizen overtuigd zullen zijn, moeten in het Streeklab in Haarlem eerst de nodige testen worden gedaan, hopelijk net op tijd voor een mogelijke tweede uitbraak in het najaar.