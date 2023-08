Beursblog: enthousiasme op Wall Street na hoger slot AEX

In de VS zit de stemming er goed in, dankzij de terugval van de obligatierentes. Beleggers lijken er voorts op te vertrouwen dat de kwartaalcijfers van Nvidia nabeurs ruimschoots aan de verwachtingen zullen voldoen. Op het Damrak was er minder enthousiasme, met een licht hoger slot voor de AEX. Adyen eindigde bovenin, na de koershalvering in de voorgaande vier handelsdagen. ASMI was ook geliefd.

Ⓒ Getty Images