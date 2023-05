Premium Het beste van De Telegraaf

Arts werpt zich op motorkap assistente maar kan haar niet zomaar ontslaan

Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Het klinkt misschien gezellig: samenwerken met geliefden of familie. Maar de risico’s zijn best groot. Als je ruzie krijgt, lopen werk en privé namelijk wel heel erg door elkaar heen. Daar komt een vrouw achter die voor de partner van haar zus was gaan werken.