Analyse Heilige koe Tesla wordt grijze muis

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

De elektrische autobouwer van de markante zakenman Elon Musk blijkt nu het groter wordt tegen dezelfde problemen aan te lopen als elke andere grote autobouwer. Ⓒ ANP/HH

Tesla heeft in het derde kwartaal recordcijfers geschreven. Nog nooit was het aantal verkopen zo hoog en de omzet zo omvangrijk, maar ook was de teleurstelling groot na de presentatie van de cijfers. Het aandeel Tesla verloor na bekendmaking van de resultaten over de periode juli tot en met september direct 6% van zijn waarde, want eigenlijk vielen deze recordcijfers enorm tegen. De elektrische autobouwer van de markante zakenman blijkt nu het groter wordt tegen dezelfde problemen aan te lopen als elke andere grote autobouwer, waarmee Tesla toch wat van zijn glans verliest.