Trump zet onderhandelingen met China onder druk

De gesprekken die dinsdag en woensdag in Shanghai plaatsvinden, zijn de eerste ontmoetingen tussen Amerikaanse en Chinese officials sinds mei van dit jaar. In de tussentijd zijn er alleen telefonische onderhandelingen geweest, en hebben de presidenten Trump en Xi op een G20-top een staakt-het-vuren afgesproken.

„De Chinezen veranderen altijd de afspraken in hun voordeel”, twittert de Amerikaanse president onder meer. Hij spreekt – opnieuw – het vermoeden uit dat de Chinezen net zo lang wachten tot ’sleepy’ Joe Biden in het Witte Huis zit, omdat die volgens Trump de belangen van de VS in de uitverkoop doet.

Maar Biden wordt nooit president, aldus Trump, die een inkijkje geeft in wat er gebeurt als hij volgend jaar een tweede termijn krijgt. „Het probleem met het wachten [van de Chinezen] is dat als ik win, ze een nog hardere handelsdeal krijgen, of helemaal geen deal.”