Winkels grijpen Halloween met beide handen aan

Marleen Dieperink en twee van haar drie zoontjes, Oliver (5 jaar, groen) en Sam (2 jaar, Spiderman), vieren Halloween. Ⓒ APA

Wat tien jaar geleden nog een feestje was in Engelstalige landen, heeft Nederland inmiddels volledig geïmporteerd. Supermarkten, winkels, horeca en thuiswinkelorganisaties springen elk jaar massaler in op Halloween. En daar blijft het niet bij: ook andere dagen, zoals Single’s Day uit China, waaien over naar Nederland.