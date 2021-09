Toeslagouders hoeven geen schenkbelasting te betalen

De ouders zijn gedupeerd doordat de Belastingdienst ten onrechte geen toeslag toekende of deze stopzette. Kamerleden Mulder (PVV) en Grinwis (CU) stelden vragen uit vrees dat de fiscus de ouders mogelijk nog gaat aanslaan voor schenkbelasting. Die kan oplopen van 30% tot 40% voor schenkingen door niet-familieleden.

De toeslagouders hoeven daarvoor niet bevreesd te zijn, antwoordde staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen. „Als iemand iets krijgt van de staat is dat per definitie niet belast met schenkbelasting.”

De ouders kunnen de ontvangen bedragen ook doorgeven aan partners of andere familieleden zonder dat de fiscus met een aanslag komt, zei de staatssecretaris. Het is juist de bedoeling dat de partner het deelt met medegedupeerden. „Heffing van schenkbelasting is dan niet aan de orde”.

Grenzen

Maar er zijn grenzen. Als ouders of andere familieleden te hulp schieten om schulden te verlichten of kinderen te steunen, is volgens de de staatssecretaris wel schenkbelasting verschuldigd. „De kwijtschelding of overname van schulden door familieleden of bekenden is in principe belast met schenkbelasting op het moment dat de gedupeerde ouder het geld niet hoeft terug te betalen.”