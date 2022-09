Premium Het beste van De Telegraaf

Topman Zorgverzekeraars Nederland: ’We willen niet al het aanbod betalen’

Dirk Jan van den Berg van Zorgverzekeraars Nederland. Ⓒ foto Aldo Allessie

Amsterdam - Bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord, werden zorgverzekeraars door anderen aan tafel vaak neergezet als degenen die macht naar zich toe willen trekken en als onberekenbare partners. Voor huisartsen was het gebrek aan vertrouwen in de verzekeraars zelfs dé reden om het akkoord niet te tekenen. Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland Dirk Jan van den Berg: „Het is ons noodlot. Wij bewaken de centjes. We stellen kritische vragen en dat leidt soms tot teleurstellingen.”