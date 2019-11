Boskalis haalt transportcontracten binnen

Het gaat om het vervoer van een olieproductie- en opslagschip (FPSO) van China naar Brazilië en het transport van verschillende grote lng-modules van een productiewerf in China naar Rusland. Daarnaast heeft Boskalis het contract verworven voor het transport van een FPSO van de productiewerf in China naar de Noordzee in 2021 en het vervoer van twee zogenoemde Floating Production Systems van Singapore naar de Golf van Mexico.

Ondertekening van deze contracten vond plaats in het derde en vierde kwartaal van dit jaar. Circa de helft van de totale contractwaarde is in het vierde kwartaal aangenomen.