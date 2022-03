Zeer beperkte handel weer mogelijk op Moskouse aandelenbeurs

Het was sinds 28 februari niet meer mogelijk om aandelen via de beurs in Moskou te verhandelen. Door de inval van Rusland in Oekraïne en daaropvolgende westerse sancties werden veel beursgenoteerde bedrijven in rap tempo minder waard. Zo verloor aardgasproducent Gazprom meer dan de helft van zijn waarde en verloor de grootste kredietverstrekker van het land, Sberbank, bijna driekwart van zijn beurswaarde.

Het is nog niet duidelijk welke aandelen donderdag verhandeld mogen worden. Aan welke regels de beurshandel na donderdag is onderworpen, maakt de centrale bank van Rusland later bekend.