Opnieuw thuiswerkzomer in zicht: moet je baas de airco betalen?

Een ventilator kun je niet declareren, ook niet als je verplicht thuis werkt en het erg warm is op je werkplek. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Zeker, zo warm als afgelopen zomer is het nog lang niet. Maar nu het kwik weer boven de twintig graden stijgt, en met zomerse temperaturen in het vooruitzicht, is het in veel huizen behoorlijk warm. Misschien wel té warm om nog een beetje lekker thuis te kunnen werken. Maar reken er maar niet op dat de baas de airco betaalt.