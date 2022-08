Van Houten zit de rit bij Philips toch niet uit

Van Houten blijft nog tot 30 april volgend jaar aan als adviseur van Philips.

Philips kiest met Jakobs na het wegen van diverse interne en externe kandidaten voor eigen kweek, blikt uit het persbericht dat dinsdagochtend uitging. Jakobs werd in 1974 geboren in Kerkrade en werkt sinds 2010 bij Philips, na eerder in dienst te zijn geweest bij Shell en Reed Elsevier. Na een internationale carrière werd hij in 2018 hoofd van de divisie personal health en trad hij toe tot de executive committee. In 2021 werd hij aangesteld als hoofd van de divisie respironics, waar hij de ramp met de slaapapneu-apparaten moest gaan bezweren.

Geprezen

Van Houten is geprezen voor de manier waarop hij de koers van het bedrijf heeft verlegd van een elektronicaconglomeraat naar een medisch technologiebedrijf. Het bedrijf nam onder zijn leiding onder andere afscheid van de lichtdivisie waar het allemaal mee begon, de audio- videotak (2014) en consumentenelektronica (2021) waar het bedrijf groot mee is geworden.

Ondanks problemen rond fabrieken van Philips die medische apparatuur maakten in de Verenigde Staten, leek Philips deze overstap succesvol te maken, totdat in het voorjaar van 2021 bekend werd dat er stukjes geluidwerend purschuim los konden raken in slaapapneu-apparaten. Aangezien het materiaal mogelijk kankerverwekkend zou zijn en mogelijk in de luchtwegen van patiënten terecht konden komen, werd daarvoor een enorme terugroep- en reparatie-actie opgezet. De kosten daarvan werden aanvankelijk geraamd op €250 miljoen, maar dat bedrag werd herhaaldelijk verhoogd tot inmiddels ruim €900 miljoen, nog afgezien van de schadeclaims van patiënten die Philips zal moeten uitkeren.

Zeer kritisch

De Amerikaanse Food and Drugs Administration die toezicht op het proces is de afgelopen tijd zeer kritisch geweest op de manier waarop Philips met signalen over mogelijke risico’s is omgegaan en de manier waarop bij het oplossen van het probleem met klanten is gecommuniceerd.

Hoewel Philips sinds het uitbreken van de apneu crisis aan de beurs 60% van zijn waarde verloor, hield Van Houten tot een paar maanden geleden vol, dat hij zichzelf nog steeds beschouwde als de juiste man om de problemen op te lossen. „Ik denk dat ik weet wat er moet gebeuren en wil daar ook voor de volle 100% voor inzetten”, zei hij.