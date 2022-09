Prins Pieter-Christiaan verbetert eigen marathon-record in Berlijn

Slechts 18 procent van de mannen haalt het in minder dan 3,5 uur. De allersnelste is Eliud Kipchoge die zijn wereldrecord in Berlijn aanscherpte naar 2 uur, één minuut en 9 seconden.

„Ik liep om aandacht te vragen voor Laureus”, zei de prins gisteren (zondag), nadat hij kort daarvoor finishte in Berlijn. „Extreem veel pijn aan mijn voeten! Ik ben 3 of vier keer gestopt om die trekveters losser te maken, maar ze bleven te strak zitten.”

Prins Pieter-Christiaan is voorzitter van de Nederlandse afdeling van Laureus, dat in ruim vijftig landen actief is en dat jongeren met een achterstand een zetje in de rug geeft via sport. Het kunnen jongeren zijn die door een handicap moeilijker meekomen, jongeren in achterstandswijken of jongeren die uit een andere cultuur komen en hier niet makkelijk aarden.

Met Olympisch kampioen Eliud Kipchoge, die tijdens de marathon in Berlijn zijn wereldrecord verbeterde, en wel naar 2/01/09. Ⓒ Eigen foto

„Je kunt sporten omdat het het goed voor je is, of omdat je het leuk vindt”, volgens de Oranje-marathonloper. „Voor sommige jongeren betekent sport echter veel meer. Sporten kan het verschil maken en het fundament leggen voor een mooie toekomst.”

Nederland voert wereldwijd het grootste Laureus-project uit. ’Alleen jij bepaalt wie je bent’ heet het, om te benadrukken dat je altijd een keus hebt. Jongeren van 12 tot 18 jaar krijgen de kans om met de structuur en de stimulans van sport zichzelf opnieuw te ontdekken. Internationaal bekende sporters geven trainingen op scholen waarna de deelnemers minimaal twee jaar lang intensief worden begeleid, zes tot acht per week. Zo’n 20.000 jongeren deden afgelopen tien jaar mee aan Alleen jij bepaalt, ook op de Cariben.

Socialer gedrag

„Volgens onderzoek van de Universiteit van Amsterdam leidde het programma tot minder gedragsproblemen”, weet Pieter-Christiaan. „Het leidde tot socialer gedrag en minder agressie. Deelnemers hebben een betere werkhouding op school. Ze spijbelen minder, ze worden minder vaak geschorst en presteren beter. Bovendien kunnen ze beter omgaan met autoriteit.”

Laureus Nederland organiseert meerdere evenementen om sponsoren op de hoogte te houden en om hen te verleiden betrokken te blijven. Volgend jaar komt er bijvoorbeeld weer een golfdag, die dit jaar goed was voor zwemles aan een grote groep kinderen, zonder dat hun ouders extra betalen. En op 25 november is er weer een groots diner in Eindhoven. „Er zijn nog tafels te krijgen!”, adverteerde de nahijgende marathonloper aan de telefoon.