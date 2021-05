VDL Nedcar pauzeert productie voor BMW door tekort componenten

,,Het tekort is een wereldwijd probleem dat nu ook ons bedrijf raakt. Tot afgelopen week werden we nog heel goed bevoorraad door toeleveranciers van BMW. Nu is er een gebrek aan componenten ontstaan. We weten ook niet wanneer dit is opgelost, we sluiten daarom niet uit dat dit vaker gaat gebeuren”, aldus de woordvoerder VDL Nedcar na berichtgeving in NRC.

Bekijk ook: Duitsland smeekt Taiwan om chips voor autobouwers

Donderdag en vrijdag bleven door het tekort rond drieduizend medewerkers van het bedrijf in het Limburgse Born noodgedwongen thuis. Dat gebeurde vorige maand ook, maar voor korter.

,,We werken er nu met man en macht aan om zoveel mogelijk door te produceren”, aldus de zegsman. Maandag gaat de productie waar mogelijk verder. Het bedrijf zegt de achterstand dit jaar in te halen.

VDL Nedcar verzorgt de assemblage van Mini’s voor BMW, dat zelf ook getroffen is door het tekort aan microchips en andere elektronica.

Eerder erkenden autobedrijven als Stellantis (Chrysler, Peugeot, Jeep), Toyota, Daimler, Mitsubishi, Jaguar Land Rover en General Motors te kampen met een gebrek aan microchips.

De productiehal van VDL Nedcar waar de nieuwe MINI in opdracht van BMW wordt gemaakt. Ⓒ ANP

De achterstand is ontstaan tijdens de coronapandemie, toen de grote leveranciers hun productielijnen vanwege het besmettingsgevaar sloten.

Langzaam herstelde die productie. Maar grote chiptoeleveranciers en halfgeleiders waarschuwden afgelopen weken bij hun kwartaalresultaten dat de achterstand niet snel weg te werken is.

Domper Volkswagen

Volkswagen verwacht dat de productie de komende maanden zal dalen vanwege het wereldwijde chiptekort, aldus het hoofd van het merk Volkswagen Ralf Brandstätter in een interview met het Duitse persbureau DPA.

Volgens Brandstätter kan het tekort aan chips in de tweede helft van dit jaar afzwakken, waarna de verloren productie weer zoveel mogelijk ingehaald kan worden. De productie van elektrische auto's van Volkswagen wordt momenteel nog niet geraakt door het chiptekort, zegt hij.

BMW kondigde vorig jaar aan te willen stoppen met de bouw van BMW’s bij VDL Nedcar in Born. Daarmee wil de Duitse autofabrikant van het gesloten contract af, dat garandeerde dat de BMW X1 tot 2030 in Limburg geassembleerd zou worden.

VDL Groep is met de Nederlandse beursgenoteerde elektronicafabrikant Neways in gesprek over een overnamebod van €152 miljoen.