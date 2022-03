Premium Het beste van De Telegraaf

Column: een overheid die actief bijdraagt aan verarming is wel heel treurig

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

In 1980 telde Nederland 811 gemeenten. Op 1 januari van dit jaar waren er nog 345 over. De rijksoverheid streeft al jaren naar een vermindering van het aantal gemeenten en ieder jaar verdwijnen er weer een aantal, door herindelingen en samenvoegingen. De gedachte is dat de lokale overheid meer slagkracht krijgt als gemeenten groter zijn.