Zakelijke markt stuwt omzet KPN

De zakelijke markt is goed voor ongeveer een derde van de omzet van KPN en is lang een zorgenkindje geweest dat vooral klanten bleef verliezen. Over het tweede kwartaal werd voor het eerste weer groei gemeld in de omzet op de zakelijke markt, omdat de groei op de mkb-markt groter was dan de omzet die KPN op de grootzakelijke markt verloor. Tot een jaar geleden daalde ook in het mkb de omzet gestaag over vele jaren.

Bekijk ook: KPN stopt laagst betaalde medewerkers extraatje toe voor opvangen inflatie

Ook in het derde kwartaal kromp de omzet op de grootzakelijke markt -die bij KPN groter is dan het mkb-segment- met een miljoen tot €194 miljoen (-0,4%) nog nipt. Het mkb-segment groeide 9,3% naar €151 miljoen.

Tekort aan medewerkers

Ook de verkoop aan consumenten leverde weer hogere inkomsten op, met opnieuw meer huishoudens die overstapten waar KPN glasvezel in de grond legde. Het tempo van aansluitingen van glasvezel in huizen loopt wel iets vertraging op, omdat er onvoldoende Nederlands sprekend personeel te vinden is, die dat kan doen. De derde tak, die communicatie-infrastructuur verhuurt aan andere providers, groeide met 1%.

Het telecombedrijf presteerde over de hele breedte met een omzetstijging van 1,9%, een aangepast bedrijfsresultaat van €618 miljoen en een vrije kasstroom van €265 miljoen licht beter dan analisten in doorsnee hadden geraamd. Voor de rest het hele jaar bevestigde KPN zijn in juli verhoogde verwachting om zijn bedrijfsresultaat ’boven de 2,4 miljard’ te zien eindigen en rond de €850 miljoen aan vrije kasstroom te genereren.

Onzekerheid

Om medewerkers te helpen kondigde de directie in juli een eenmalige bijdrage aan om de inflatie het hoofd te bieden. Hoewel energie, inflatie en hogere rente ook KPN kunnen raken, blijft ceo Joost Farwerck vooralsnog positief. „Kijkend naar de toekomst blijft er een mate van onzekerheid over de impact en duur van de inflatie, maar we werken hard aan maatregelen om deze tegenwind op te vangen.”