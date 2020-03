'Positief begin Amsterdamse beurshandel'

In indexfuture wijst op een opening voor de AEX van ongeveer 550 punten.

De Europese Centrale Bank (ECB) staat volgens president Christine Lagarde klaar om actie te ondernemen om de economie van de eurozone te ondersteunen, nu het nieuwe coronavirus zich steeds verder verspreidt. Vorige week zei Lagarde nog dat ingrijpen voorlopig niet nodig zou zijn. De Amerikaanse Federal Reserve, de Bank of England en de Bank of Japan hebben al aangegeven klaar te staan om op te treden tegen de economische gevolgen van het virus.

De Australische centrale bank nam het voortouw en verlaagde dinsdag al de rente tot een laagterecord van 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot na het besluit 0,7 procent hoger. De Nikkei in Tokio leverde een eerdere koerswinst weer in en eindigde uiteindelijk 1,2 procent lager door de aanhoudende zorgen over de verspreiding van het coronavirus in Japan.

Ryanair

Aan het bedrijvenfront liet Ryanair weten komende tijd een stuk minder naar Italië te vliegen vanwege de virusuitbraak. De Ierse prijsvechter heeft aangekondigd in de drie weken van 17 maart tot 8 april tot een kwart van de vluchten van en naar het land te schrappen. De budgetmaatschappij verwacht niet dat de ingreep impact heeft op de resultaten in het lopende boekjaar, dat gaat tot eind maart.

Op het Damrak zal het aandeel Air France-KLM mogelijk bewegen op het nieuws dat het op 23 maart uit de Stoxx Europe 600 Index wordt verwijderd. Chipdienstverlener Besi wordt juist weer opgenomen in de index. Verder bleek dat investeerder HAL zijn kapitaalbelang en stemrecht in maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft vergroot naar 20,35 procent.

Opkrabbelen

De meeste Europese beurzen krabbelden maandag wat op na de zware verliezen afgelopen week. De AEX-index eindigde 0,5 procent hoger op 542,17 punten, terwijl de MidKap 0,6 procent verloor tot 837,83 punten. Parijs won 0,4 procent en Londen kreeg er meer dan 1 procent bij. Frankfurt leverde 0,3 procent in. Wall Street toonde een krachtig herstel. De Dow-Jonesindex sloot 5,1 procent hoger op 26.703,32 punten. De S&P 500 won 4,6 procent en techbeurs Nasdaq steeg 4,5 procent.

De euro was 1,1145 dollar waard tegen 1,1147 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent tot 47,52 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 52,57 dollar per vat.