Smakelijke lunch op de beurs

Om kwart voor één stond de AEX 1,5% hoger op 570 punten. De AMX steeg met 1,6% naar 808,3 punten.

Elders in Europa gingen het ook met sprongen omhoog. De Duitse DAX won 1,4%, de Franse CAC-40 kreeg er 0,9% bij, en er was 1,2% winst voor de Londense FTSE100.

De indexfutures wezen op openingswinsten van 1% van 1,7% voor de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Vermogensbeheerder Jan Willem Nijkamp van Finessa wijst erop dat het zaterdag door Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega Xi genomen besluit om verder te onderhandelen, niet als een verrassing komt. „Maar het is wel de best mogelijke uitkomst. Bovendien is het een opsteker dat Trump het verbod op technologieleveringen door Amerikaanse bedrijven aan Huawei heeft opgeheven. Het voornemen van de OPEC en Rusland om de productiebeperking te verlengen, zorgt bovendien voor hogere olieprijzen wat bijdraagt aan de rally.”

Nijkamp vindt wel dat beleggers vooral oog hebben voor positief nieuws. „Veel economische berichten vallen tegen. Zo wezen de Europese industriecijfers vanochtend op krimp in Italië, Spanje en Duitsland. Alleen het Franse cijfer was beter dan verwacht.”

Nijkamp benadrukt dat ook een renteverlaging in juli door de Amerikaanse Fed al volledig is ingeprijsd. „Als deze er niet komt, zou dat een grote teleurstelling zijn. Al met al voorzie ik weliswaar geen stevige koerscorrectie, maar de opwaartse ruimte lijkt beperkt.”

In de AEX stond ASML met 3,5% bovenaan. Het chipmachinebedrijf is gebaat bij een vlotjes lopende wereldhandel en profiteert van de deal rond Huawei.

Staalbedrijf ArcelorMittal klom 3,2. Shell ging 1,8% omhoog dankzij de stijgende olieprijzen.

Rente

De financiële aandelen profiteerden van de licht stijgende obligatierentes. Aegon steeg 2,6% en ASR won 2,4%.

Bij de middelgrote fondsen gingen de toeleveranciers aan de chipsector eveneens aan kop. ASMI en BESI klommen 5,9% respectievelijk 5,1%.

Metalenleverancier AMG won 3,3%. Flow Traders liet nu de angst op de beurzen weer afneemt, juist 1% liggen.

Op de lokale markt zakte Kiadis 20%. De Europese goedkeuring van zijn middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten loopt opnieuw vertraging op.