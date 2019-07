Sterk begin nieuw beurskwartaal

De AEX sloot 1,2% hoger op 568,3 punten, wat wel nagenoeg het laagste niveau van de dag was. Halverwege de middag pikte de beursgraadmeter op ruim 571 punten, waarmee het hoogste niveau in achttien jaar op minder dan 1% was genaderd. De AMX pakte er maandag 1,4% bij op 806,6 punten.

De winsten elders in Europa waren minder groot. De Duitse DAX won 1%, de Franse CAC-40 kreeg er 0,6% bij, en er was 1% winst voor de Londense FTSE100.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,5% hoger en had de Nasdaq-index 1,1% gewonnen.

Beleggers reageerden enthousiast over de uitkomst van de ontmoeting zaterdag tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping. Vermogensbeheerder Jan Willem Nijkamp van Finessa wijst erop dat het besluit om verder te onderhandelen niet als een verrassing komt. „Maar het was wel de best mogelijke uitkomst. Bovendien is het een opsteker dat Trump het verbod op technologieleveringen door Amerikaanse bedrijven aan Huawei heeft opgeheven.”

Hoofdeconoom Luc Aben (Van Lanschot) spreekt ook van een opluchtingsrally. „Er is echter niets concreets beslist. Mocht er dit jaar al een handelsakkoord komen, dan zal Trump zijn peilen gaan richten op Europa. Hij heeft immers altijd een vijandsbeeld nodig.”

Beiden wijzen erop dat beleggers vooral oog hebben voor meevallende berichten. Zo reageerden ze niet op het bericht van vanochtend dat de industrie in diverse Europese landen, waaronder Spanje en Duitsland, krimpt.

Ze vragen zich ook af of er niet te veel wordt geanticipeerd op een renteverlaging in de VS eind deze maand. „Sommigen mikken zelfs op een verlaging van 50 basispunten, terwijl de Fed een dergelijke maatregel in het verleden alleen tijdens een recessie doorvoerde. Als de economische data de komende weken niet heel slecht zijn, is het echter zeker mogelijk dat helemaal geen renteverlaging komt”, meldt Aben.

In de AEX eindigden de verzekeraars bovenin, hoewel de obligatierentes na een aanvankelijke stijging later op de dag toch weer wegzakten. De hogere aandelenbeurzen pakken wel weer goed uit voor hun beleggingsportefeuilles. Aegon en ASR wonnen 3,1% respectievelijk 2%.

ASML steeg 3,1%. De chipmachineproducent is gebaat bij een vlotjes lopende wereldhandel en profiteert van de deal rond Huawei.

Shell ging 1% omhoog dankzij de stijgende olieprijzen.

Betalingsverwerker Adyen bleef achter met een verlies van 1,4%.

Bij de middelgrote fondsen gingen de toeleveranciers aan de chipsector eveneens aan kop. BESI en ASMI klommen 5,8% respectievelijk 5,6%.

Metalenleverancier AMG won 3,7%. Flow Traders liet nu de nervositeit op de beurzen weer afneemt, juist 1,5% liggen.

Smallcap Kiadis stortte 24% in. De Europese goedkeuring van zijn middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten loopt opnieuw vertraging op.

