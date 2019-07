Trump en Xi jagen AEX-index naar 570 punten

De eerste dag van het tweede halfjaar kent een flitsende start met een 1,3% hogere AEX-index, op 568,8 punten. Eerder op de ochtend ging de hoofdgraadmeter op de Amsterdamse beurs zelfs even door de grens van 570 punten. De Midkap-index staat op 805,4 punten, 1,2% hoger dan vrijdagmiddag. Elders in Europa gaat het ook met sprongen omhoog: de Duitse DAX-index wint 1,4%, de Franse CAC-40 krijgt er 0,9% bij, en er is 0,9% winst voor de Londense FTSE100.

De belangrijkste beurzen in Azië sloten vannacht ook al met mooie winsten: +2,1% in Shanghai, en een even grote sprong voor de Nikkei in Tokio. Ook de Amerikaanse graadmeters staan voorbeurs in de plus.

Sinds zaterdag is er weer hoop op het einde van de handelsoorlog. De Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega Xi spraken toen in Osaka af om in gesprek te gaan over een uitweg uit hun vete, die tot al miljarden aan importheffingen heeft gekost. Washington en Peking hebben afgesproken dat die eerste Huawei weer toestaat om zaken te gaan doen, en dat de Chinezen meer Amerikaanse landbouwproducten gaan kopen.

Ondanks dat optimisme „hangt er nog altijd een zwaard van Damocles boven de markt”, zegt Andrew Milligan, hoofdstrateeg van investeerder Aberdeen. „Trump heeft laten weten dat hij absoluut geen haast heeft met het sluiten van een deal.”

Olie

Opvallend is vandaag ook de stijging van de olieprijs. Een vat Brent kost $66,53, een stijging van 2,8%. Niet alleen de G20-ontmoeting helpt daarin, maar ook het vooruitzicht dat de landen van oliekartel Opec hun productie nog even op een laag pitje houden.

Bij de winnaars van de ochtendhandel staat ASML bovenaan. Het chipmachinebedrijf is gebaat bij een vlotjes lopende wereldhandel en profiteert van de deal rond Huawei. Beleggers zetten het aandeel 3,2% hoger. Verder begint staalbedrijf ArcelorMittal 2,5% hoger, krijgt Randstad er 1,5% bij en gaat Shell 1,8% omhoog dankzij die stijgende olieprijs. Ook Philips beleeft een mooie dag: de maker van medische apparatuur wint 1,8%.

Rente

De financiële aandelen profiteren van het feit dat de Amerikaanse obligatierente ook weer wat stijgt: ABN Amro wint 1,8%, Aegon 2,6%, ASR 1,4% en ING 1,2%.

Bij de middelgrote fondsen slaan de metaal- en chipaandelen eveneens de klok. AMG wint 2,3%, ASMI krijgt er 5,4% bij, BESI houdt het op 3,4%. Flow Traders laat, nu de angst op de beurzen weer afneemt, juist 1,1% liggen.