Ⓒ ANP

Volgens premier Rutte is Nederland ’in de kern diep socialistisch’. De minister-president ’gelooft in een sterke staat’ en zegt nu: „Goede gezondheidszorg, goed onderwijs en sterke publieke voorzieningen, daar voel ik me als liberaal zeer bij thuis.” Wat een crisis al niet vermag teweeg te brengen.