'Leiding PSA steunt fusieplan Fiat Chrysler'

PSA is de de fabrikant van automerken als Citroën, Peugeot en Opel. Fiat Chrysler produceert naast Fiat en Chrysler ook merken als Jeep, Alfa Romeo en Maserati. Eerder gingen al geluiden op dat de Franse staat, aandeelhouder van PSA akkoord is met de samenvoeging. Ook spreekt het bestuur van Fiat Chrysler nog over het voorstel.

De automakers zijn van plan de aandelen in een fusiebedrijf, dat zijn hoofdkantoor in Nederland krijgt, eerlijk te verdelen. Het samengestelde bedrijf zou zo'n 49 miljard dollar waard zijn en de vierde automaker ter wereld worden.