Column: inflatie kan zomaar weer gaan stijgen dit jaar

De inflatietsunami die sinds de zomer van 2021 de wereld overspoelde, is voorbij. Waar we ook kijken, de geldontwaarding is aanmerkelijk lager inmiddels. Stegen de prijzen in de VS een jaar geleden nog met 9% op jaarbasis, inmiddels is dat gezakt naar 3%. In Nederland piekte inflatie in oktober en daalt sindsdien. Het zou mij echter niet verbazen als inflatie de komende maanden weer gaat stijgen.

Olieprijs kan weer omhoog gaan. Ⓒ ANP / HH