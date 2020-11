’Dubbele pet ABN Amro was risico bij steun KLM’

Daarvoor waarschuwt de Algemene Rekenkamer, in een rapport over de coronasteun aan individuele bedrijven. In totaal zijn er vier bedrijven die steun hebben gekregen, waarbij het meeste geld (3,4 miljard euro) naar KLM is gegaan.

Bij die operatie liet minister Hoekstra (Financiën) zich adviseren door ABN Amro. Maar die bank is ook een onderdeel van het bankenconsortium dat de miljardenleningen aan KLM verstrekt. „Daardoor kan sprake zijn van belangenverstrengeling”, waarschuwt de Rekenkamer, die vindt dat zelfs de schijn daarvan voorkomen zou moeten worden.

Het ministerie van Financiën heeft aan de Rekenkamer laten weten dat er een ’procedure’ is ontwikkeld die moet voorkomen dat de ABN-afdelingen die aan verschillende kanten van de onderhandelingstafel zaten, met elkaar in contact komen. Het is dan aan ABN Amro om zich daar ook aan te houden, luidt de kabinetsreactie. Dat vindt de Rekenkamer te makkelijk, die vindt dat de overheid zelf ook actief mogelijke belangenverstrengeling moet voorkomen.

In de kaart laten kijken

De Rekenkamer vindt ook dat het kabinet zich in de kaarten heeft laten kijken door al vroeg publiek te maken dat het KLM 2 tot 4 miljard euro aan leningen en garanties wilde geven. Dat heeft de banken volgens het rapport een gunstige onderhandelingspositie bezorgd, waardoor de staat nu 93 procent van het risico van de miljardensteun voor KLM draagt. En dat terwijl de banken ook een belang hebben bij het overeind blijven van de luchtvaartmaatschappij, omdat zij al veel krediet aan KLM hadden verstrekt.

De Rekenkamer wijst er ook op dat de onderhandelingspositie ook niet sterker werd doordat de steunoperatie niet begon met een uitgewerkt plan. De start was simpelweg een gesprek tussen KLM-topman Elbers en ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) om ideeën te bedenken om de luchtvaartmaatschappij de coronacrisis te laten overleven. Daardoor zou de verantwoordelijkheid naar het kabinet in plaats van KLM zijn verschoven. Het kabinet is het ook met deze conclusie van de Rekenkamer niet eens.