Nog altijd geen definitief olie-akkoord

Onderhandelaars hebben haast omdat de oliemarkten zondagavond, na een lang paasweekend weer open gaan. Donderdag kwamen landen van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland (OPEC+) overeen om de dagelijkse productie met 10 miljoen vaten terug te schroeven. Dat komt neer op een tiende van de dagelijkse productie wereldwijd.

De overeenkomst zou ook een einde maken aan de prijzenoorlog die Rusland en Saudi-Arabië ontketenden. Zij verlaagden eerder de prijzen en voerden de productie op nadat ze niet tot een vergelijk over productiebeperkingen kwamen. De olie-overvloed raakten olieproducerende landen wereldwijd. Ook de Amerikaanse schalie-industrie werd geraakt. Reden voor de Amerikaanse president Donald Trump om te bemiddelen tussen de strijdende partijen.

Deal nodig

Gelet op de productiecapaciteit van Mexico zou dat land dagelijks 400.000 vaten olie minder op moeten pompen. De Mexicaanse regering wil niet verder gaan dan 100.000 vaten. Ook een geste van Trump om via via een deel van de productiebeperking van Mexico voor zijn rekening te nemen, bood geen soelaas. Saudi-Arabië staat erop dat ook Mexico, zich net als andere landen achter de afspraken schaart.

Volgens Rusland is het nodig om tot een deal te komen. Als onderhandelingen mislukken ontstaat volgens het land een niet te managen chaos. Later op zondag staan gesprekken tussen de OPEC+-landen gepland. Volgens ingewijden worden stappen gemaakt, maar begint de tijd te dringen.

De OPEC+-landen kwamen in 2017 tot afspraken over productiebeperkingen. Aan de maatregelen kwam een einde toen Rusland en Saudi-Arabië niet tot een vergelijk over verdere productiebeperkingen kwamen. Daarbij komt dat de coronacrisis zorgt voor een veel lagere vraag naar olie.