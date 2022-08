Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen over terugleverende zonnepanelen Terugleveren stroom levert fors minder op

Door Arno Reekers

Op dak van een huis in het Groningse Haren worden zonnepanelen geplaatst Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Energiebedrijf Eneco verlaagt de vergoeding voor het terugleveren van stroom. In plaats van enkele dubbeltjes per kilowattuur (kWh) krijgen huishoudens die veel stroom opwekken via zonnepanelen nog maar 9 cent. Andere energiebedrijven hebben juist gemeld méér te betalen voor stroom die van zonnepanelen terugkomt.