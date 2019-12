Beurs: alle remmen los dankzij Brexit en handelsdeal

De AEX-index staat na een paar minuten handelen op 605,2 punten, een winst van 0,9% De Midkap-index krijgt er 1,6% bij en gaat naar 908,1. Ook elders in Europa zijn handelaren bijzonder goed gemutst. De Franse CAC-40 krijgt er 1,4% bij, en in Frankfurt staat de DAX-index 1,3% hoger. In Londen zetten handelaren de koersen van de FTSE100 juist 0,7% lager, vanwege het sterk gestegen pond.

Record wereldindex

De MSCI World Index, een wereldwijde beursgraadmeter, tikte vanochtend al de hoogste stand ooit aan, een verbetering van het oude record uit begin 2018. In Azië werd de beursweek ook al met winst afgesloten, en in Amerika staan de futures hoger.

De juichstemming op de beurzen is te wijten aan de verkiezingszege van Boris Johnson in Groot-Brittannië. Diens Conservatieve partij kan de Britten nu uit de EU gaan loodsen. Een harde Brexit, zonder deal tussen Londen en Brussel, lijkt definitief van de baan, net als de onzekerheid van een tweede referendum.

Handelsoorlog voorbij?

Ook de handelsoorlog lijkt een einde te naderen. Er gaat zeer waarschijnlijk een streep door de nieuwe importheffingen die de Verenigde Staten en China vanaf zondag over elkaars producten zouden gaan rekenen, vanmiddag moet president Trump dat besluit alleen nog formaliseren.

Rust aan het handelsfront is goed voor ArcelorMittal, en dat aandeel is dan ook de grote winnaar in de AEX-index. De staalproducent krijgt er 4,4% bij. Ook ABN Amro (+3,2%) en Aegon (+2,9%) beleven een prima start van de dag. Zwaargewichten ASML (+2,3%) en ING (+2,8%) maken het feestje compleet. Shell staat onveranderd, Unilever levert 0,5% in. Wolters Kluwer bungelt met een 1% lagere koers aan de staart van de hoofdgraadmeter.

Dat de Midkap-index, die dit jaar toch al fantastisch presteert, door de 900 punten vliegt is mede te danken aan een sterk stijgend Altice. De kabelaar wint 4,7%. Air France KLM helpt met +3% ook mee, net als zwaargewicht ASMI (+2%).