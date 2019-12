Overwinning Boris brengt geluk naar Damrak toe

De AEX-index eindigde 0,5% hoger bij een stand van 602,86 na eerder nog te zijn gestegen naar 607,98 punten, het hoogste niveau sinds begin 2001. De Midkap-index kreeg er 0,4% bij tot 897,32 punten.

Ook elders in Europa hadden de kopers ruim de overhand. De Franse CAC-40 won 0,6%, en in Frankfurt staat de DAX-index 0,4% hoger. In Londen zetten handelaren de koersen van de FTSE100 1,1% hoger, ondanks het sterk gestegen pond.

De goede stemming op de Europese beurzen was vooral te danken aan de verkiezingszege van Boris Johnson in Groot-Brittannië. Diens Conservatieve partij kan de Britten nu uit de EU gaan loodsen. Een harde Brexit, zonder deal tussen Londen en Brussel, lijkt definitief van de baan, net als de onzekerheid van een tweede referendum. „De aantrekkende pond wijst er op dat er opluchting op de financiële markten heerst dat er nu duidelijkheid is gekomen over de Brexit, stelt Rein Schutte, belegingsadviseur bij Boer & Olij.”

Na de melding van China dat er een gedeeltelijke handelsdeal met Amerika op tafel ligt, werd aan het einde van de handel het optimisme getemperd. Trump bevestigde via Twitter dat beide partijen tot elkaar zijn gekomen en gaf aan dat de geplande nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese producten die komende zondag zouden ingaan, van de baan zijn. „Het is afwachten wat er gaat gebeuren als de onderhandelingen tussen Amerika en China worden voortgezet over de echte onderwerpen, zoals afspraken over het beschermen van intelectueel eigendom. Daarover zijn de verwachttingen laaggespannen”, stelt Philip Marey, econoom bij Rabobank.

Marey houdt er voor het komende jaar rekening mee dat de Federal Reserve nog vaker in actie zal gaat komen met het neerwaarts bijstellen van het belangrijkste rentetarief. „Er ligt meer tegenwind in het verschiet voor de Amerikaanse economie. Op de arbeidsmarkt in de VS zie je al barstjes en de Amerikaanse dienstensector zal worden meegesleept door de verzwakking bij de industrie.” Daarnaast wijst hij er op dat de groei van de detailhandelsverkopen in de VS lager uit kwam dan verwacht. „Vooral het bezoek aan restaurants en de verkoop van luxeproducten viel tegen.”

Voor het komende jaar zullen de ogen vooral gericht zijn op de Amerikaanse verkiezingen, stelt Schutte. „In maart zal bekend zijn wie de Democratische presidentskandidaat is. Dat kan wat volatiliteit in de markt brengen. De jacht op rendement zal in het komende jaar gewoon doorgaan.”

Rust aan het handelsfront is goed voor ArcelorMittal, en dat aandeel trekt dan ook aardig aan. De staalproducent krijgt er 2,2% bij. De financiële waarden trokken de kar gesteund door de hogere obligatierentes. ABN Amro (+1,5%) en Aegon (+0,7%) beleven een prima dag. ING (+0,5%) bleef ook op winst staan. ASML gaat naar een nieuwe piek met een vooruitgang van 1,7%.

Galapagos koerste 2,2% lager. Het intrekken van de koopaanbeveling door de Zwitserse bank Credit speelde het Nederlandse biotechfonds parten.

Kabelaar Altice Europe wint nog eens 3% na het nieuws dat het een minderheidsbelang in een Portugees glasvezelbedrijf heeft verkocht. Air France KLM helpt met +1,2% ook mee, net als zwaargewicht ASMI (+0,8%).

Bij het lokaal genoteerde Beter Bed, dat zijn financieel topman ziet vertrekken, is de koers 1,7% omlaag gedoken.