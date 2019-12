Smakelijke Britse lunch op Damrak

De AEX-index klimt rond kwart voor één 1,2% naar 606,50 punten, het hoogste niveau sinds begin 2001. De Midkap-index kreeg er ook 1,2% bij en gaat naar 904,3.

Ook elders in Europa zijn handelaren bijzonder goed gemutst. De Franse CAC-40 krijgt er 1,2% bij, en in Frankfurt staat de DAX-index 1,3% hoger. In Londen zetten handelaren de koersen van de FTSE100 juist 1,2% hoger, ondanks het sterk gestegen pond.

Record wereldindex

De MSCI World Index, een wereldwijde beursgraadmeter, tikte vanochtend al de hoogste stand ooit aan, een verbetering van het oude record uit begin 2018. In Azië werd de beursweek ook al met winst afgesloten, en in Amerika staan de futures hoger.

De juichstemming op de beurzen is te wijten aan de verkiezingszege van Boris Johnson in Groot-Brittannië. Diens Conservatieve partij kan de Britten nu uit de EU gaan loodsen. Een harde Brexit, zonder deal tussen Londen en Brussel, lijkt definitief van de baan, net als de onzekerheid van een tweede referendum.

Handelsoorlog voorbij?

Ook de handelsoorlog lijkt in rustiger vaarwater te komen. Er gaat zeer waarschijnlijk een streep door de nieuwe importheffingen die de Verenigde Staten en China vanaf zondag over elkaars producten zouden gaan rekenen, vanmiddag moet president Trump dat besluit alleen nog formaliseren.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij benadrukt dat de laatste donkere wolken voor de aandelenmarkten zijn verdreven met het regelen van de voorlopige handelsdeal tussen Amerika en China en de riante overwinning van Johnson. Hij wijst er op dat de Chinese president Xi nog wel goedkeuring moet geven aan het akkoord. „ De aantrekkende pond wijst er op dat er opluchting op de financiele markten heerst dat er nu duidelijkheid is gekomen over de Brexit. Aan de andere kant is het opvallend dat we gewoon doorstijgen, terwijlin november al een grote overschot is genomen op de verminderde handelsspanningen tussen Washington en Peking. ”

Voor het komende jaar zullen de ogen vooral gericht zijn op de Amerikaanse verkiezingen, stelt Schutte. „In maart zal bekend zijn wie de Democratische presidentskandidaat is. Dat kan wat volatiliteit in de markt brengen. De jacht op rendement zal in het komende jaar gewoon doorgaan.”

Rust aan het handelsfront is goed voor ArcelorMittal, en dat aandeel trekt dan ook aardig aan. De staalproducent krijgt er 0,9% bij. De financiële waarden trekken de kar gesteund door de aantrekkende obligatierentes. ABN Amro (+2%) en Aegon (+2,5%) beleven een prima start van de dag. Koploper ING (+2,8%) maakt het bankenfeestje compleet. ASML gaat naar een nieuwe piek met een vooruitgang van 2,3%. Unilever staat 0,8% in het groen.

Dat de Midkap-index, die dit jaar toch al fantastisch presteert, door de 900 punten vliegt is mede te danken aan een sterk stijgend Altice Europe. De kabelaar wint nog eens 5,4% na het nieuws dat het een minderheidsbelang in een Portugees glasvezelbedrijf heeft verkocht. Air France KLM helpt met +2,2% ook mee, net als zwaargewicht ASMI (+1,6%).

Bij het lokaal genoteerde Beter Bed, dat zijn financieel topman ziet vertrekken, is de koers onveranderd.