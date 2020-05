Arcelor, Shell en DSM duwen AEX boven 510

De AEX-index noteerde rond 11 uur 1% winst bij 510,6 punten. De AMX-index koerste 0,3% in de plus bij 701,3 punten.

In Europa liet de Britse centrale bank de beleidsrente ongewijzigd. De FTSE 100-index won een fractie. De Duitse DAX-index dikte 0,4% aan. Zalando meldde stijgende consumentenverkopen te zien. De Franse CAC-40 steeg 0,5%.

Uit Azië kwam in de ochtend steun. De Nikkei sloot 0,3% hoger. China meldde een onverwachte stijging met 3,5% van zijn export. De markt rekende op 11% afname.

De markt keek uit naar het rapport met de laatste Amerikaanse werkloosheidsaanvragen. Richtgetal vanmiddag is volgens ING drie miljoen nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering.

De Dow Jones-index sloot woensdagavond met 0,9% verlies. De eerste futures voor opening van Amerikaanse beurzen vanmiddag staan tussen 0,7% en 0,8% hoger.

Brentolie daalde 0,9%. De euro herstelde met 0,1% tot $1,0807. Bitcoin bleef vlak bij $9290 per stuk.

Arcelor leidt

ArcelorMittal ging met 3% winst in de AEX aan kop. De staalmaker stelde zijn dividend uit en zette het mes in kapitaalinvesteringen. Het zag her en der al lockdowns verdwijnen, klanten in de bouw en infra kunnen daar als eerste van profiteren, aldus topman Lakshmi Mittal. ING werd vooral positief over het hoger dan ingeschatte operationeel resultaat, bij een sterkere kaspositie.

Chemieconcern DSM werd 3% hoger gezet op kwartaalresultaten, die JPMorgan geruststellend noemde. De verliezen bij klanten in de auto-industrie, leidend tot een lagere kwartaalomzet, werden goedgemaakt door orders voor zijn voedingsproducten. DSM meldde de eerste neusteststaafjes voor coronatestkits te leveren.

Biotechfonds Galapagos gaf 2,7% winst.

Shell maakte met 2,2% winst iets van het verlies van woensdag goed.

Supermarktconcern Ahold Delhaize (+1,8%) voerde de nettokwartaalwinst met ruim 48% op. Het beeld voor de rest van het jaar is volgens het concern erg onzeker. Toch houdt het concern vast aan zijn verwachtingen voor heel 2020.

ING won 2,1%, ABN Amro werd 1,2% meer waard en NN Group steeg 1,5%: KBC zette het op zijn top-picklijst.

Brouwer Heineken won 0,6%. Concurrent InBev meldde een forse afname van bierverkopen.

Bij de verliezers stond KPN (-0,4%) bovenaan. Concurrent VodavoneZiggo boekte 3,3% omzetgroei in het kwartaal. Liberty Global en Telefonica bevestigden in de telecommarkt vandaag de fusie van Britse onderdelen.

Tik voor BAM

Bij de middelgrote fondsen ging roestvrijstaalmaker Aperam met 5,6% winst aan kop, na bijna 6% verlies woensdag. Vastgoedfonds Eurocommercial steeg met 4,3%. Bodemonderzoeker Fugro boekte 3,3% winst.

Beleggers zetten bouwer BAM 5,6% terug na een fors lager resultaat, bij een iets hogere omzet in het eerste kwartaal. Het meldde tegenvallers in projecten. Verder waarschuwde BAM dat overheden de sector moeten ondersteunen.

Air France-KLM (-4%) sloot het eerste kwartaal af met een operationeel verlies van €815 miljoen. Dat resultaat was volgens Bank of America slechter dan de €769 miljoen die het had verwacht. Het nettoverlies kwam uit op €1,8 miljard.

Fitnessketen Basic-Fit werd tot 1% verlies verkocht. KBC vond de opening van de lockdown voor sportscholen, door het kabinet vastgesteld per 1 september, sneller dan verwacht.

Basic-Fit ligt onder vuur van kleinere sportscholen; zij hekelen de overheidssteun die Basic-Fit heeft aangevraagd. Met de lening zou het hen daarmee weg willen concurreren.

Bij de smallcaps zetten beleggers Van Lanschot 4% terug. Het boekte stevig kwartaalverlies.

Vastgoedfonds Vastned bood 3,5% winst. De winkelvastgoedverhuurder, die dit jaar geen interimdividend uitkeert en zijn dividend over vorig jaar verlaagde, meldde niet te lijden onder de virusuitbraak. Het zegt toch cash in kas te willen aanhouden, om winkeliers coulance bij huurbetalingen te kunnen bieden.

Supermarktketen Sligro daalde 1,6%. ING haalde het fonds van zijn kooplijst.