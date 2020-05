Arcelor topper op zonnige beursdag

De AEX stond om vier uur 1,7% hoger op 514 punten. De AMX steeg 0,8% naar 704,4 punten.

Ook elders in Europa stortten beleggers zich op aandelen. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC-40 stegen respectievelijk 1,5%, 1,4% en 1,5%.

Ook in de VS was de stemming bij beleggers uitstekend. Na een half uur handel stond de Dow Jones-index 1,5% hoger en de Nasdaq-index 1,4%.

Beleggers lieten zich niet uit het veld slaan door het bericht dat vorige week 3,2 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aanvroegen, terwijl op 3 miljoen was gerekend. „De verwachting is dat dit aantal stapsgewijs verder afneemt en er bij economisch herstel weer snel mensen worden aangenomen. Maar je ziet de laatste tijd steeds dat beleggers zwakke macrocijfers negeren”, meldt beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management. „

De forse koerswinsten van vandaag, verbazen hem enigszins „Het nieuws van vanochtend dat de Chinese export in april onverwacht gestegen is, zorgt voor optimisme. De koersstijgingen zijn ook te danken aan meevallende bedrijfsberichten en de opmars van de olieprijs.”

Schutte maant tot enige voorzichtigheid. „Beleggers prijzen nu een optimistisch economisch scenario in. Maar indien het bijvoorbeeld tot een tweede golf van virusbesmettingen komt, zullen de overheidsmaatregelen weer strenger worden met als gevolg een terugval in de economie.”

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV sluit zich hierbij aan. „De economische situatie blijft erg onzeker, zeker zolang er nog geen vaccin tegen het coronavirus is.”

Ook mogelijk sterk oplopende obligatierentes ziet Abma als een risico. „De rentes zijn nu historisch laag, terwijl overheden voor duizenden miljarden moeten lenen. Ondanks de enorme obligatieaankopen door centrale banken zouden de rentes best met 1 tot 1,5% kunnen stijgen. Daarbij komt nog dat het Constitutioneel Hof in Duitsland zich kritisch heeft uitgelaten op het opkoopprogramma van de ECB.”

ArcelorMittal ging bij de Nederlandse hoofdfondsen met een plus van 6% aan kop. De staalmaker stelde zijn dividend uit en zette het mes in kapitaalinvesteringen. Het zag her en der al lockdowns verdwijnen, klanten in de bouw en infra kunnen daar als eerste van profiteren, aldus topman Lakshmi Mittal. ING werd vooral positief over het hoger dan ingeschatte operationeel resultaat, bij een sterkere kaspositie.

ING pakte er 4,4% bij. Shell maakte met 3,6% winst het verlies van woensdag deels goed.

Ahold Delhaize klom 3,2%, doordat de kwartaalwinst nog harder steeg dan gedacht. De supermarktconcern noemt het beeld voor de rest van het jaar erg onzeker, maar houdt wel vast aan zijn verwachtingen voor heel 2020.

Verzekeraar NN Group steeg 2,2%, na door KBC op de favorietenlijst te zijn gezet.

DSM werd 2,1% hoger gezet op kwartaalresultaten die JP Morgan geruststellend noemde. De verliezen bij klanten in de auto-industrie, leidend tot een lagere kwartaalomzet, werden goedgemaakt door orders voor zijn voedingsproducten. DSM meldde de eerste neusteststaafjes voor coronatestkits te leveren.

Heineken klom 0,7%. Concurrent InBev meldde een forse afname van bierverkopen.

KPN won een bescheiden 0,5%. Concurrent VodafoneZiggo boekte 3,3% omzetgroei in het kwartaal. Liberty Global en Telefonica bevestigden in de telecommarkt vandaag de fusie van Britse onderdelen.

Tik voor Air France KLM

Bij de middelgrote fondsen ging bodemonderzoeker Fugro met 8,2% winst aan kop, gesteund door de hogere olieprijs. Roestvrijstaalmaker Aperam steeg 6,5% en maakte daarmee het verlies van woensdag in reactie op het tegenvallende kwartaalbericht weer goed.

Air France KLM verloor 3,9%, doordat het verlies in het eerste kwartaal nog hoger uitviel dan beleggers vreesden.

Beleggers zetten BAM 2,9% lager, na de melding van tegenvallers in projecten. Verder waarschuwde de bouwer dat overheden de sector moeten ondersteunen.

Basic-Fit ging 0,4% omlaag. Zowel ING als KBC vindt het teleurstellend dat de fitnesscentra pas op 1 september weer open gaan. Wel handhaven ze hun koopadviezen. Kleinere sportscholen hekelen de overheidssteun die Basic-Fit heeft aangevraagd. Met de lening zou het hen daarmee weg willen concurreren.

Smallcap Vastned won 3,6%. De winkelvastgoedverhuurder, die dit jaar geen interim-dividend uitkeert en zijn dividend over vorig jaar verlaagde, meldde nog weinig last te hebben ondervonden van de virusuitbraak. Het zegt toch cash in kas te willen aanhouden, om winkeliers coulance bij huurbetalingen te kunnen bieden.

Sligro daalde 4%. ING haalde de supermarktketen van zijn kooplijst.

Zakenbank Van Lanschot viel 1,2% terug, na de publicatie van een stevig kwartaalverlies.