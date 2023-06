Traumaheli en duikteam rukken voor niets uit omdat iPhone op eigen houtje 112 belt

Later zou blijken dat de vrouw in kwestie doodleuk thuis op de bank zat, maar ze miste wel haar smartphone. Deze had ze op het dak van haar auto laten liggen. Toen ze op een kruising vaart minderde, is deze van haar auto gevallen en belandde het projectiel in de plomp.

Het bleek te gaan om een iPhone 14-model, die een functie heeft genaamd Ongelukdetectie. Daarbij detecteert de smartphone met behulp van verschillende sensoren of er sprake is van ongeluk. Zo ‘voelt’ de telefoon het wanneer hij flink rondtolt en van een hogere snelheid plotseling tot stilstand komt, waardoor de functie in werking treedt. Vervolgens wacht hij twintig seconden voor hij hulpdiensten belt, zodat de gebruiker dit kan voorkomen als er niets aan de hand is. Dat kon in dit geval niet, omdat de vrouw nietsvermoedend doorreed terwijl de smartphone in de vaart plonsde.

De meldkamer hoorde slechts watergeluiden via de telefoon, waardoor er volgens de politiewoordvoerder is opgeschaald naar Prio 1 en alle hulpdiensten van stal werden gehaald voor een persoon die te water is geraakt. Of de iPhone nog gered is, kon de woordvoerder niet achterhalen.