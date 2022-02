Wat verdient een... medewerker op de bloemenveiling

Premium Geld

Massaal extra geld over door lockdowns: mes in uitgaven aan kleding en horeca

Huishoudens in de hoogste inkomensgroep hielden in het eerste coronajaar maandelijks gemiddeld 1400 euro extra over, blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook in de meeste andere huishoudens werd dik bespaard op zaken als kleding (-18%) en horeca (-28%).