Ook Sinterklaas getroffen in de portemonnee

De bestedingen zullen volgens het onderzoek met zo’n 8 procent dalen. Veel consumenten (40 procent) geven aan minder geld te besteden te hebben dan vorig jaar, terwijl 29 procent zegt dit jaar minder cadeautjes te kopen. Zo'n 6 procent geeft als reden zich zorgen te maken om de economie.

Waar mannen zeggen dat ze goedkopere cadeautjes kopen dan vorig jaar, is het vooral de partner die het moet ontgelden. In 60 procent van de gevallen is het de partner die een goedkoper cadeau krijgt. Andersom, wanneer vrouwen goedkopere cadeautjes kopen dan vorig jaar, is in 'slechts’ 32 procent van de gevallen de partner het slachtoffer.

Uit het onderzoek onder ruim 1100 mensen blijkt verder dat de actie 'Groene Sint’ nu bij de consument begint door te dringen. Waar die eerder overwegend onverschillig was ten opzichte van duurzaam geproduceerde chocoladeletters, geeft nu ruim een kwart van de bevolking aan dat ze alleen chocoladeletters zullen kopen die van Fairtrade chocolade zijn gemaakt.