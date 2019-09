Beleggers duiken op oliefondsen

Na een negatieve start zakte de AEX maandagochtend nog wat verder weg. De opgelaaide onrust in het Midden-Oosten na de drone-aanval op olie-instalaties in Saoedi-Arabië drukte op het sentiment. Bij de hoofdfondsen doken beleggers op het aandeel Shell na de forse toename van de olieprijzen. In de Midkap deden SBM Offshore en Fugro goede zaken.