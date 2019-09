Shell blinkt uit op lagere beurs

De AEX stond om kwart voor drie 0,3% lager op 574,9 punten. De AMX daalde 0,8% naar 835,5 punten.

De overige Europese beursgraadmeters leverden eveneens in, waarbij de gevoeligheid voor de hogere olieprijs bepalend was voor de omvang van de verliezen. De Duitse DAX en Franse CAC 40 verloren 0,5%. De Britse FTSE 100 raakte 0,2% kwijt.

De olieprijzen zijn stevig opgelopen in reactie op de drone-aanvallen op olie-installaties in Saoedi-Arabië. Dat oliemaatschappij Aramco betwijfelt of de productielocaties snel hersteld kunnen worden, deed er nog een extra schepje bovenop. Een vat Brent-olie kost nu bijna $67, vrijwel 11% meer dan vrijdag.

Volgens handelaar Chris Jongbloed van Saxo Bank is de stevige opleving echter slechts tijdelijk. „Ik acht de kans groot dat de olieprijs binnenkort weer tot zo’n $60 terugvalt, tenzij er meer aanvallen zouden komen. De vraag naar olie vanuit China en Europa staat namelijk onder druk, waardoor de voorraden zijn opgelopen. Daardoor is er voldoende olie om de afname van de productiecapaciteit met 5% op te vangen. Ik verwacht ook niet dat de VS gaat ingrijpen in Iran, aangezien het niet in het straatje van Donald Trump past om de olieprijs verder omhoog te laten schieten.”

Hoofdrol voor Shell

In de AEX stond maaltijdenbezorgdienst Takeaway met een min van 2,3% onderaan. Staalproducent ArcelorMittal, die last heeft van de duurdere olie en het nieuws dat de economische groei in China verder is vertraagd, daalde 2,2%. Uitzender Randstad zakte 2%.

Shell, dat juist baat heeft bij hogere olieprijzen, blonk met een plus van 3,4% uit.

In de Midkap-index werd Air France KLM 4,2% teruggeworpen. De luchtvaartmaatschappij ging gebukt onder de forse stijging van de olieprijzen. TomTom zakte 2,8%.

Aan de andere kant klom kabel- en telecombedrijf Altice Europe 4,4%. Olie-dienstverlener SBM Offshore werd 2,1% meer waard. Bodemonderzoeker Fugro dikte 2% aan.

Op de lokale markt liet Prosus dat vorige week een stralend beursdebuut maakte 1% liggen. Analisten van Jefferies zijn begonnen met het volgen van de investeringsmaatschappij in internetbedrijven en plakten er een verkoopadvies op.

