Shell geeft vol gas in lagere AEX

De AEX moest maandag bij de start licht terrein prijsgeven. De zorgen over de aanval op twee olie-installaties in Saoedi-Arabië en de omhoogschietende olieprijs werkten terughoudendheid bij beleggers in de hand. Shell prijkte in reactie bovenaan bij de hoofdfondsen. In Midkap zat Air France KLM in de achterhoede.