Shell stevig in de lift; Air France KLM duikt

De AEX hield maandagochtend de blik neerwaarts gericht. Na de opmars van de koersen in de voorbije weken zorgden de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten voor een terugtrekkende beweging bij beleggers. Bij de hoofdfondsen kende RD Shell een forse opleving gesteund door de sterk aangetrokken olieprijzen. In de Midkap waren SBM en Fugro daardoor gewild.