Feestelijke AEX sluit boven 600 punten na vaccinbericht

De AEX-index eindigde 0,8% hoger op 601,67 punten. De AEX piekte maandagmiddag op 604,19 punten, waarmee de index het hoogste niveau bereikte sinds de coronacrisis in maart toesloeg. Vorige week steeg de graadmeter van de Amsterdamse beurs al boven de belangrijke grens van 600 punten nadat faramaceut Pfizer had gemeld een werkend coronavaccin in handen te hebben. De AMX klom 2,1% naar 876,73 punten. De beurzen in Londen (+1,8%) en Parijs (+1,9%) schoten eveneens omhoog op het positieve nieuws van Moderna.

„De aankondiging van Moderna is een extra teken dat het vaccinnieuws van Pfizer niet op zichzelf staat. De goednieuwsshow rond coronavaccins zal doorgaan en legt een stevige steun onder de beurzen”, zei vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge).

Van Schie denkt dat beleggers zich dan ook mogen verheugen op een positief beursjaar 2021. „Wij denken dat er nog veel grotere stijgingen in het vat zitten voor het komende jaar. De echte game-changer is de komst van grote hoeveelheden vaccins. Wij verwachten dat er voor het einde van 2021 meer vaccins beschikbaar zijn dan het aantal mensen op Aarde. Het loont dus voor beleggers om optimistisch te zijn.”

Volgens beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) zitten beleggers momenteel wel in een spanningsveld. Zij rekenen enerzijds op betere tijden dankzij de komst van coronavaccins, terwijl anderzijds het aantal coronabesmettingen momenteel toeneemt in de VS, Duitsland en Japan. „Er is al veel positief nieuws ingeprijsd in de koersen”, legt Wiersma uit.

Wall Street koerste aan het einde van de middag 1,5% in de plus. De Dow Jones-index en de breed samengestelde S&P 500-index scherpten hun records aan. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,6% vooruit.

In de AEX blonk Unibail-Rodamco-Westfield uit met een winst van 17,6%. Het winkelvastgoedfonds moet binnenkort mogelijk op zoek naar een nieuwe topman en financieel directeur. Volgens de Franse krant Le Journal Du Dimanche is hun positie onhoudbaar geworden doordat de aandeelhouders geen groen licht gaven voor de geplande aandelenemissie.

ABN Amro pakte er 5,3% bij, ook geholpen door een koersdoelverhoging van €9 naar €10,50 door zakenbank Morgan Stanley. ING ging 2,3% vooruit. Volgens beleggingsstrateeg Wiersma hadden Europese bankaandelen tevens de wind in de rug nadat de Spaanse bank BBVA haar Amerikaanse tak voor $11,6 miljard had verkocht aan branchegenoot PNC. Bij de financiële waarden ging ook Aegon (+3,1%) flink vooruit.

Bedrijven die veel last hebben van de coronacrisis zaten eveneens in de lift dankzij het positieve vaccinnieuws. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell werd 6,4% meer waard. Bierbrouwer Heineken (+2,6%) en uitzender Randstad (+3,8%) veerden eveneens flink op. Staalfabrikant ArcelorMittal werd 4,9% hoger verhandeld.

Just Eat Takeaway heeft juist enorm geprofiteerd van het grote aantal thuisblijvers in de coronacrisis. Op het nieuws dat er werkende coronavaccins in aantocht zijn, werd het maaltijdbezorgbedrijf dan ook 3,5% teruggezet door beleggers.

Informatieleverancier Wolters Kluwer zakte 3,5%, na door zakenbank Goldman Sachs op de verkooplijst te zijn gezet. KPN verloor 1,2%, waarschijnlijk uit teleurstelling dat overnamenieuws uitbleef. Vorige week ging het telecombedrijf nog hard omhoog op berichten dat de Zweedse investeringsmaatschappij EQT interesse heeft.

In de AMX was luchtvaartconcern Air France KLM (+11,7%) de koploper dankzij het opgewekte vaccinnieuws. Bodemonderzoeker Fugro (+10,8%) en winkelvastgoedfonds Eurocommercial (+11,1%) waren eveneens gewild.

PostNL steeg 1,8%, in reactie op de aangekondigde verkoop van zijn resterende belang van 20% in de voormalige Italiaanse dochter Nexive. KBC Securities vindt het positief dat de pakjes- en postbezorger de organisatie verder stroomlijnt en handhaaft zijn koopadvies.

