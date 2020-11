Unibail topper in afwachtende AEX

Rond 12.00 uur noteerde de AEX-index 0,3% hoger op 598,8 punten. De beursgraadmeter tikte vanochtend nog een stand van 602,06 aan. De AMX klom 1,5% naar 872,1 punten.

Volgens beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) zitten beleggers momenteel in een spanningsveld. Zij rekenen enerzijds op betere tijden dankzij de komst van coronavaccins, terwijl anderzijds het aantal coronabesmettingen momenteel toeneemt in de VS, Duitsland en Japan. „Er is al veel positief nieuws ingeprijsd in de koersen. Daar komt bij dat het vertrouwen onder Amerikaanse particuliere beleggers op het hoogste niveau sinds januari 2018 staat. Dat maakt mij altijd wat terughoudend”, legt Wiersma uit.

De koersenborden in Londen (+0,7%), Parijs (+1,2%) en Frankfurt (+0,6%) kleurden eveneens groen. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,6% tot 0,9% in de plus.

In Azië heerste er vanochtend een opgewekte stemming, vooral vanwege de handelsdeal die China en veertien andere landen in Azië en de Stille Oceaan zondag hebben gesloten. Bovendien liet de Japanse economie in het derde kwartaal met een plus van 5% een sterker herstel zien dan waarop gerekend.

Ook het hoopgevende nieuws over het coronavaccin van Pfizer en BioNTech van een week geleden bood nog altijd steun. Vanwege zorgwekkende berichten rond het coronavirus durfden beleggers echter niet vol in de markt te stappen. Zo bereikte het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in de VS zondag een record, gaat Oostenrijk weer op slot en overweegt Duitsland strengere maatregelen.

In de AEX blonk Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 12,4% uit. Het winkelvastgoedfonds moet binnenkort mogelijk op zoek naar een nieuwe topman en financieel directeur. Volgens de Franse krant Le Journal Du Dimanche is hun positie onhoudbaar geworden doordat de aandeelhouders geen groen licht gaven voor de geplande aandelenemissie.

ABN Amro pakte er 2,6% bij, geholpen door een koersdoelverhoging van €9 naar €10,50 door zakenbank Morgan Stanley. ING ging 1,3% vooruit. Volgens beleggingsstrateeg Wiersma hadden Europese bankaandelen ook de wind in de rug nadat de Spaanse bank BBVA haar Amerikaanse tak voor $11,6 miljard verkocht aan branchegenoot PNC.

Staalfabrikant ArcelorMittal (+2,4%) lag er eveneens positief bij. Uitzender Randstad won 2,1%. De AEX kreeg ook steun van de zwaargewichten Royal Dutch Shell (+1,2%) en Prosus (+1%).

ASML klom 0,3%. De Taiwanese chipmaker TSMC heeft naar verluidt ten minste dertien EUV-machines besteld bij de chipmachinefabrikant.

Informatieleverancier Wolters Kluwer zakte 2,5%, na door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs op de verkooplijst te zijn gezet. KPN verloor 1,4%, waarschijnlijk uit teleurstelling dat overnamenieuws uitbleef. Vorige week ging het telecombedrijf nog hard omhoog op berichten dat de Zweedse investeringsmaatschappij EQT interesse heeft.

In de AMX was bodemonderzoeker Fugro de koploper met een plus van 7,5%. Air France KLM ging 7,3% omhoog, na een stevige koersdoelverhoging naar €3,25 door de Britse bank HSBC. Dat is overigens nog altijd duidelijk onder de huidige beurskoers van het luchtvaartconcern.

PostNL steeg 3,4%, in reactie op de aangekondigde verkoop van zijn resterende belang van 20% in de voormalige Italiaanse dochter Nexive. KBC Securities vindt het positief dat de pakjes- en postbezorger de organisatie verder stroomlijnt en handhaaft zijn koopadvies.

