Wall Street beperkt schade met dempen van somberheid

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1% lager op 28.493 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3483 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in tot 11.713 punten.

Beleggers kregen voor de start van de handel tegenvallende cijfers over steunaanvragen in de VS voor de kiezen. Het aantal Amerikanen dat in één week een beroep deed op het sociale vangnet steeg volgens de recentste cijfers, terwijl juist rekening werd gehouden met een daling. Dat is een slecht teken voor het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt.

President Donald Trump zei in een interview bij tv-zender Fox voorstander te zijn van omvangrijkere stimuleringsmaatregelen dan hij eerder voorstelde, maar Republikeinen in de Senaat zien daar niets in. De Democratisch leider in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi verklaarde dat een steunpakket niet kan wachten tot in januari.

Dat de coronacrisis bedrijven ook een duwtje in de rug kan geven, blijkt uit de kwartaalcijfers van Morgan Stanley. De Amerikaanse bank profiteerde van de verhoogde activiteit op de financiële markten en zette een van zijn hoogste kwartaalwinsten ooit in de boeken. Het aandeel won 1,3 procent.

Branchegenoot Wells Fargo daarentegen ging 1,3 procent omlaag. De bank heeft meer dan honderd medewerkers ontslagen omdat ze geprobeerd hadden om te frauderen met Amerikaanse coronasteunregelingen.

United Airlines verloor 3,8 procent na de publicatie van dieprode kwartaalcijfers Net als andere luchtvaartmaatschappijen heeft het concern het erg zwaar door de coronacrisis.

Bij Tiffany (plus 1,2 procent), dat met voorlopige gegevens kwam, is het beeld complexer. De juweliersketen heeft de laatste maanden de wereldwijde verkopen iets zien afnemen, maar de operationele winst ging stevig omhoog.