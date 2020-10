‘Wall Street op weg naar zwakke start’

De futures in de VS wezen op verliezen tot 1,4% voor de belangrijkste graadmeters.

Beleggers in de VS kruipen verder in hun schulp nadat een mogelijke deal tussen de Republikeinen en de Democraten over nieuwe corosteun voorlopig in de ijskast is gezet tot na de Amerikaanse verkiezingen begin november.

Uit de Amerikaanse arbeidsmarkt kwam ook negatief nieuws. De wekelijkse WW-aanvragen zijn weer flink aangetrokken tot dicht tegen 900.000 na een week eerder nog te zijn gedaald.

Vooral techfondsen die in de voorbije weken flink zijn aangetrokken komen waarschijnlijk onder druk te staan.

Morgan Stanley lijkt met verlies te gaan beginnen ondanks dat het bankconcern heeft geprofiteerd van de verhoogde activiteit op de financiële markten in het afgelopen kwartaal.

Tiffsny gaat waarschijnlijk hoger open. De juweliersketen heeft in de maanden augustus en september goede zaken gedaan.