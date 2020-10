Wall Street zakt flink weg om vrees rem op herstel VS

Even na half vier viel de Dow-Jonesindex 1,2 procent terug naar 28.187 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,3 procent tot 3443 punten en techbeurs Nasdaq leverde 1,5 procent in op 11.596 punten.

Beleggers in de VS kropen verder in hun schulp nadat een mogelijke deal tussen de Republikeinen en de Democraten over nieuwe corosteun voorlopig in de ijskast is gezet tot na de Amerikaanse verkiezingen begin november.

Uit de Amerikaanse arbeidsmarkt kwam ook negatief nieuws. De wekelijkse WW-aanvragen zijn weer flink aangetrokken tot dicht tegen 900.000 na een week eerder nog te zijn gedaald.

Vooral techfondsen die in de voorbije weken flink zijn aangetrokken kwamen onder druk te staan. Apple koerste 1,4% lager.

Morgan Stanley liet 1% liggen ondanks dat het bankconcern heeft geprofiteerd van de verhoogde activiteit op de financiële markten in het afgelopen kwartaal.

Tiffsny steeg 0,3%. De juweliersketen heeft in de maanden augustus en september goede zaken gedaan.

United Airlines moest 3% afstaan. De luchtvaartmaatschappij schreef diep rode cijfers. Net als andere luchtvaartmaatschappijen heeft het concern het erg zwaar door de coronacrisis.