’Ik ontdekte een groot stuk glas in zijn voet’

Amsterdam - „Als klanten bij mij in de stoel zitten, al gauw anderhalf uur, voeren we vaak heel mooie gesprekken. Sommigen vertellen over hun hobby's of werk. Over hun avonturen, gezinsleven, liefdes en zorgen”, vertelt pedicure Annemarie Hoogendonk uit Zaandam. „Janice, een klant van het eerste uur, vertelde me graag over haar autistische zoon en wat ze allemaal meemaakten.”

Foto ter illustratie. Ⓒ FOTO Getty Images