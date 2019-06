Ex-scheikundejuf heeft nu bedrijf van 10 miljard

Persbureau Bloomberg schat het vermogen van Huijuan op $10,5 miljard, (€9,37 miljard). Hansoh werd vrijdag op de beurs in Hongkong geïntroduceerd en het aandeel steeg 31% boven de introductieprijs IPO.

Ontslag

Het bedrijf van Huijuan maakt medicijnen die worden gebruikt bij kankerbehandelingen, voor diabetici en mensen die lijden aan aandoeningen aan het zenuwstelsel. De medicatie wordt vooral in China verkocht. Ze richtte het bedrijf in 1995 op, nadat ze ontslag had genomen als scheikundelerares.

Huijuan is getrouwd met Sun Piaoyang. Hij is de eigenaar van Jiangsu Hengrui Medicine en zelf $9,4 miljard (€8,39 miljard) waard, volgens Bloomberg.